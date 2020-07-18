Мы до сих пор не увидели фирменную беспроводную зарядку AirPower. Возможно, свои наработки Apple реализует в другой разработке – чехле с технологией беспроводной зарядки.

Как передает издание Gizmochina, Apple уже подала патентную заявку, которая описывает технологию беспроводной зарядки с двумя катушками для чехла Battery Case (такой чехол уже есть в компании, но зарядка происходит через разъем Lightning).

Интересно Samsung готовится к выпуску конкурента Xiaomi Mi Band

Детали

В патенте указано, что у корпуса батареи две катушки, расположенные на противоположных сторонах. Также там описана схема переключения, которая соединена между первой и второй катушками.

Этот новый чехол для iPhone может использовать встроенную батарею для питания подключенного устройства, а также заряжаться беспроводным способом.

Как говорят истоки, Apple планирует отказаться от порта Lightning уже к 2021 году. Вместо этого зарядка будет выполняться только через беспроводную зарядку. Возможно именно тогда мы и увидим долгожданную беспроводную зарядку от Apple – AirPower.