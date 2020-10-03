Компания Apple старается не отставать от трендов на рынке смартфонов и начала работу над своим девайсом с гибким дисплеем. Фишкой этого смартфона станет самовосстанавливающееся покрытие.

Таким образом покрытие поможет удалять с поверхности экрана небольшие потертости и царапины, передает Gizmochina.

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Именно такой дисплей должен выгодно выделить будущую новинку от Apple на фоне конкурентов.

Что еще известно

В руки журналистов попал патент Apple, в котором есть информация о новом складном iPhone. В патенте под названием "Электронные устройства с гибкими покровными слоями дисплея" описаны методы минимизации повреждений.

Однако, как именно будет работать процесс самовосстановления, пока непонятно.

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При этом в Сети уже появился рендер. Также была информация, что Apple уже заказала большую партию гибких экранов у Samsung Display.

Источники предполагают, что первый гибкий iPhone компания выпустит уже в следующем году.