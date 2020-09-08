Apple готовит оригинальный девайс: что это такое и как использовать
Компания Apple работает над созданием интересного и полезного девайса. Это поисковая метка под названием AirTag. На производство этого девайса указывают многие слухи в сети.
Как сказано на Twitter-странице Leaks, слухи о AirTag периодически появляются уже около года.
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Более того, компания даже случайно засветила информацию об этих беспроводных маячках. Недавно стала известна и дата их презентации.
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Инсайдеры убеждают, что аксессуар AirBag уже готов к релизу. Появились даже вроде бы официальные фото устройства.
Так, сетевой информатор под ником @caleblin_apple обнародовал инструкцию по использованию устройства. В комментарии к публикации он сообщил, что эта документация уже запущена в печать.
Как гласит фото, девайс будет поддерживать беспроводную зарядку, которая будет поставляться в комплекте.
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Для чего девайс
Маячок AirTag предназначен для поиска вещей, к которым он будет прикреплен. Он имеет встроенный модуль Bluetooth и поддержку технологии широкополосного отслеживания UWB. также нужно будет установить приложение Find My.
Вероятно, новинка будет представлена на осенней презентации Apple.