Компания Apple работает над созданием интересного и полезного девайса. Это поисковая метка под названием AirTag. На производство этого девайса указывают многие слухи в сети.

Как сказано на Twitter-странице Leaks, слухи о AirTag периодически появляются уже около года.

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Более того, компания даже случайно засветила информацию об этих беспроводных маячках. Недавно стала известна и дата их презентации.

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Инсайдеры убеждают, что аксессуар AirBag уже готов к релизу. Появились даже вроде бы официальные фото устройства.

Here is a guide on charging AirTagls supposedly sent by Apple for print tests before mass production. AirPower is back? This is different to leaks saying a swappable coin battery would be used



Source: direct // Leaks by Caleb Lin pic.twitter.com/AbC4Foj01N — Leaks (@caleblin_apple) September 5, 2020

Так, сетевой информатор под ником @caleblin_apple обнародовал инструкцию по использованию устройства. В комментарии к публикации он сообщил, что эта документация уже запущена в печать.

Как гласит фото, девайс будет поддерживать беспроводную зарядку, которая будет поставляться в комплекте.

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Для чего девайс

Маячок AirTag предназначен для поиска вещей, к которым он будет прикреплен. Он имеет встроенный модуль Bluetooth и поддержку технологии широкополосного отслеживания UWB. также нужно будет установить приложение Find My.

Вероятно, новинка будет представлена на осенней презентации Apple.