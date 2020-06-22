За последние два года Apple получила несколько патентов на гибкие устройства. В сети появляется все больше слухов, что гибкий iPhone мы увидим уже в 2021 году.

В частности, эту информацию подтверждают китайские источники, передает ixbt.com.

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Что известно

Складной iPhone наконец избавится от выемки вверху экрана, где располагается система FaceID. Новый смартфон получит дактилоскопический датчик, который разместят на боковой части устройства.

Есть также информация, что это не будет гибкий дисплей, а новинка будет состоять из двух отдельных экранов.

Что касается дизайна, то смартфон по бокам будет скругленным, как iPhone 11. Систему FaceID реализуют через основную камеру.



Apple работает над гибким iPhone / Фото: LetsGoDigital

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Подготовка

Производитель стекла Gorilla Glass уже сообщал, что если "все пойдет хорошо", новое поколение гибкого покрытия, устойчивого к царапинам, должно появиться на рынке уже в 2021 году. Такая технология позволит Apple и другим компаниям выпускать гаджеты с гибкими дисплеями высокого качества. Представители "яблочной" корпорации заявление инсайдера пока не прокомментировали.