Epic Games опубликовала заявление, в котором говорится, что Apple грозит всей экосистеме разработчиков игр, работающих с Unreal Engine на iOS и macOS. Прекращение поддержки Unreal Engine сильно ударит по многим разработчикам, которые используют данную технологию в своих играх.

В компании отметили, что разработчики не имеют никакого отношения к спорам между Apple и Epic Games.

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Microsoft поддержала Epic Games и заявила, что попытка лишить компанию доступа к инструментам разработчиков – катастрофическая для всей индустрии. Любой разработчик, использующий этот двигатель, не сможет исправлять недостатки безопасности или править баги.

Например, сама Microsoft будет вынуждена прекратить поддержку широкого спектра игр, включая серию Forza.

Отказ Epic в доступе к SDK Apple и других инструментах разработки помешает компании поддерживать Unreal Engine на iOS и macOS и поставит разработчиков, использующих Unreal Engine, в очень невыгодное положение,

– заявил Кевин Гаммилл, генеральный менеджер Microsoft по посторонним разработкам на Xbox.

Самое важное о споре Apple и Epig Games