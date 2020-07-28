Уже несколько лет популярные инсайдеры утверждают, что Apple работает над собственными фирменными смарт-очками. И хоть никакой официальной информации нет, но дизайнер уже показал концепт будущей новинки.

В частности, дизайнер Искандер Утебаев разработал видео, в котором показал, как могут выглядеть эти смарт-очки Apple.

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Автор ролика также предположил, что новое устройство будет иметь название Apple iGlass.

Что известно

По слухам, эти умные очки должны получить экран с высоким разрешением, при этом обработка информации будет происходить на iPhone. Таким образом это позволит сделать очки тонкими и легкими.

Инсайдеры также предполагают, что в очках будет установлена новая операционная система iOS, при этом пользователям будут доступны сенсорные панели, жесты головы и голосовое управление.

Уже многие эксперты предполагают, что умные очки придут на смену смартфонам. Не удивительно, что производители работают над различными концептами таких новинок.