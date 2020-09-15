Компания Apple показала новую версию своего планшета iPad Air 4. Гаджет получил экран диагональю 10,9 дюйма и пять вариантов цвета корпуса – золотистый, серебристый, серый, зеленый и синий.

Планшет получил целых пять цветов, также в iPad Air используется сканер отпечатков Touch ID, который встроен в кнопку включения, сообщает 24 канал.

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iPad 8

iPad 8-го поколения – это девайс начального уровня с дисплеем Retina, поддержкой Apple Pencil 1-го поколения и процессором Bionic A12.

Обновленный iPad 8

Чип A12 впервые предоставляет возможности обработки Apple Neural Engine в iPad начального уровня. iPadOS 14 предложит новые функции, среди которых фишки для Apple Pencil. Apple заявляет, что новая модель будет совместима с существующими аксессуарами.

Apple по-прежнему использует свой собственный порт Lightning на обновленном iPad вместо порта USB-C, который используется в ноутбуках Apple, iPad Pro и iPad Air. Он также имеет стандартную домашнюю кнопку Touch ID.

Цена iPad 8

Будет стоить новый iPad 329 долларов. Покупатели могут заказать iPad сегодня, а его доставка начнется 18 сентября.

iPad Air

Планшет будет работать на шестиядерном процессоре A14, выполненном по техпроцессу 5 нм, – это позволило вместить 11,8 миллиарда транзисторов. Чип будет на 40% быстрее от того, что использовался в предыдущем iPad Air, а графика стала быстрее на 30%. К слову, A14 ожидается в iPhone 12, так что можно понять, какая мощность будет в новых смартфонах.

Процессор A14 для iPad Air 4

Игровые разработчики на презентации заявили, что процессор A14 позволяет сделать графику консольного уровня на устройстве, которое можно держать в руках. Однако, по меньшей мере пока, продемонстрированные ролики мягко говоря не впечатлили.

Также гаджет получил порт USB-C с поддержкой передачи данных на скорости до 5 Гбит/c. iPad Air совместим с Magic Keyboard Smart Keyboard Folio и новыми обложками Smart Folio, а также с Apple Pencil.

Камера iPad Air

Сзади установлена камера на 12 Мп – такая же, что и в iPad Pro. Фронтальная камера FaceTime HD имеет разрешение 7 Мп.

Возможности камеры iPad Air

Цена Apple iPad Air

Обойдется новый iPad Air минимум за 599 долларов за самую дешевую версию.

Новинка доступна в пяти цветовых вариантах, включая серебристый, "Серый космос", "Розовое золото", "Зеленый" и "Голубое небо".