Наконец мы дождались – Apple представила свою новую флагманскую линейку смартфонов iPhone 12. В частности, в рамках анонса нам рассказали характеристики новых смартфонов iPhone 12 и их цену.

За презентацией следил и 24 канал, поэтому можем рассказать все преимущества новинок.

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Одна из главных интриг относительно новой линейки была поддержка новейшей сети 5G. Все новинки получили поддержку 5G. Именно об этом намекал и слоган презентации "Hi Speed" (Привет, скорость). Очевидно, что речь шла о скорости интернета.

iPhone 12

Обычный iPhone 12 с 6,1-дюймовым экраном оснащен двойной камерой. Уже традиционно, он получил 5 ярких вариантов цвета. Как отмечает производитель, на 11% тоньше, на 15% меньше и на 16% легче предшественника.

iPhone 12 сохранил классическую "монобровь" / скрин

Для дополнительной защиты использовали технологию Ceramic Shield. В компании отмечают, что это самое прочное покрытие, которое есть на рынке.

Еще один интересный факт – iPhone 12 будет автоматически переключаться между 5G и LTE, таким образом удастся экономить батарею.

Apple brings back MagSafe charging, but only for the new iPhones https://t.co/neG0CYlSQI pic.twitter.com/iNtiAaeRIZ — The Verge (@verge) October 13, 2020

Как и говорили инсайдеры, новинка работает на базе нового фирменного процессора A14. Он должен быть на 50% быстрее предшественника A13. Также здесь вдвое лучше графика, по сравнению с предшественником. В компании уверяют, что благодаря новому процессору, пользователи могут играть на iPhone, как на приставке.

Основная камера имеет два модуля. Главный широкоугольный 12-мегапиксельный датчик с углом обзора 120 градусов. Также производитель усовершенствовал ночной режим. Как всегда, качество сказали в процентах – на 27% лучшее качество, как у предшественника.

Цена

Базовая версия iPhone 12 оценена в 799 долларов (22 400 гривен).

iPhone 12 mini

Смартфон внешне полностью повторяет базовую модель, только получил более компактный размер с диагональю 5,4 дюйма. Здесь тоже сдвоенная камера, процессор A14 и поддержка 5G.

Цена

Его стоимость стартует с 699 долларов (19 600 гривен).

Apple announces iPhone 12 mini, the "smallest and lightest 5G phone in the world" https://t.co/OgS99MOZoG pic.twitter.com/jLZSUkStEw — The Verge (@verge) October 13, 2020 iPhone 12 Pro Pro-версия представлена в 4 классических цветах: серебряный,

темно-серый,

золотой,

синий. Модель получила улучшенную защиту от влаги по стандарту IP68, теперь смартфон переживет до 6 метров под водой в течение 40 минут. iPhone 12 Pro доступен в 4 цветах / скриншот Диагональ дисплея составляет 6,15 дюйма. Камера состоит из трех модулей: Главный ультраширокоугольный модуль на 12 Мп и углом обзора 120 градусов

12-мегапиксельный широкоугольный датчик

телефото модуль на 12 Мп Новинка поддерживает технологию Apple ProRAW, для действительно профессиональных фото. Конечно, производитель сделал акцент на видеосъемке. В компании заверили, что камера способна передать 700 миллионов цветов. Раньше было в 60 раз меньше. Съемка в режиме 4К, 60 к/сек. Производитель заверил, что iPhone 12 Pro – это единственный смартфон на рынке, которые позволяет снимать и обрабатывать видео профессионально. Сенсор LiDAR позволяет настроить автофокус даже в темноте. Цена Стоимость iPhone 12 Pro на американском рынке стартует с 999 долларов (примерно 28 тысяч гривен). iPhone 12 Pro Max Версия получила 6,7-дюймовый экран, также тройную камеру и сенсор LiDAR. Главное отличие между Pro-новинками – размер и цена. Цена Что касается стоимости, то она стартует с 1099 долларов (30 800 гривен).

iPhone 12 Pro Max / Скриншот