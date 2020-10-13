iPhone 12: характеристики и цена долгожданных флагманов Apple
Наконец мы дождались – Apple представила свою новую флагманскую линейку смартфонов iPhone 12. В частности, в рамках анонса нам рассказали характеристики новых смартфонов iPhone 12 и их цену.
За презентацией следил и 24 канал, поэтому можем рассказать все преимущества новинок.
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Одна из главных интриг относительно новой линейки была поддержка новейшей сети 5G. Все новинки получили поддержку 5G. Именно об этом намекал и слоган презентации "Hi Speed" (Привет, скорость). Очевидно, что речь шла о скорости интернета.
iPhone 12
Обычный iPhone 12 с 6,1-дюймовым экраном оснащен двойной камерой. Уже традиционно, он получил 5 ярких вариантов цвета. Как отмечает производитель, на 11% тоньше, на 15% меньше и на 16% легче предшественника.
iPhone 12 сохранил классическую "монобровь" / скрин
Для дополнительной защиты использовали технологию Ceramic Shield. В компании отмечают, что это самое прочное покрытие, которое есть на рынке.
Еще один интересный факт – iPhone 12 будет автоматически переключаться между 5G и LTE, таким образом удастся экономить батарею.
Как и говорили инсайдеры, новинка работает на базе нового фирменного процессора A14. Он должен быть на 50% быстрее предшественника A13. Также здесь вдвое лучше графика, по сравнению с предшественником. В компании уверяют, что благодаря новому процессору, пользователи могут играть на iPhone, как на приставке.
Основная камера имеет два модуля. Главный широкоугольный 12-мегапиксельный датчик с углом обзора 120 градусов. Также производитель усовершенствовал ночной режим. Как всегда, качество сказали в процентах – на 27% лучшее качество, как у предшественника.
Цена
Базовая версия iPhone 12 оценена в 799 долларов (22 400 гривен).
iPhone 12 mini
Смартфон внешне полностью повторяет базовую модель, только получил более компактный размер с диагональю 5,4 дюйма. Здесь тоже сдвоенная камера, процессор A14 и поддержка 5G.
Цена
Его стоимость стартует с 699 долларов (19 600 гривен).
iPhone 12 Pro
Pro-версия представлена в 4 классических цветах:
- серебряный,
- темно-серый,
- золотой,
- синий.
Модель получила улучшенную защиту от влаги по стандарту IP68, теперь смартфон переживет до 6 метров под водой в течение 40 минут.
iPhone 12 Pro доступен в 4 цветах / скриншот
Диагональ дисплея составляет 6,15 дюйма.
Камера состоит из трех модулей:
- Главный ультраширокоугольный модуль на 12 Мп и углом обзора 120 градусов
- 12-мегапиксельный широкоугольный датчик
- телефото модуль на 12 Мп
Новинка поддерживает технологию Apple ProRAW, для действительно профессиональных фото.
Конечно, производитель сделал акцент на видеосъемке. В компании заверили, что камера способна передать 700 миллионов цветов. Раньше было в 60 раз меньше. Съемка в режиме 4К, 60 к/сек. Производитель заверил, что iPhone 12 Pro – это единственный смартфон на рынке, которые позволяет снимать и обрабатывать видео профессионально.
Сенсор LiDAR позволяет настроить автофокус даже в темноте.
Цена
Стоимость iPhone 12 Pro на американском рынке стартует с 999 долларов (примерно 28 тысяч гривен).
iPhone 12 Pro Max
Версия получила 6,7-дюймовый экран, также тройную камеру и сенсор LiDAR. Главное отличие между Pro-новинками – размер и цена.
Цена
Что касается стоимости, то она стартует с 1099 долларов (30 800 гривен).
iPhone 12 Pro Max / Скриншот