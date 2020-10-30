Продажи новых iPhone 12 наконец официально начались в Украине. Раньше украинским пользователям приходилось долго ждать новых iPhone. Однако, в этом году iPhone привезли в Украину значительно быстрее.

В Украине новая линейка iPhone 12 поступила в продажу уже сегодня – 30 октября. Говорится о модели iPhone 12 и iPhone 12 Pro. Как и на американском рынке модели iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max появятся несколько позже, сообщает 24 канал.

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Цена iPhone 12 в Украине

Стоимость iPhone 12 mini стартует от 22 999 гривен (цена на американском рынке – 699 долларов – это примерно 19 600 гривен)

(цена на американском рынке – 699 долларов – это примерно 19 600 гривен) Цена iPhone 12 – от 25 999 гривен (799 долларов или 22 400 гривен в США);

гривен (799 долларов или 22 400 гривен в США); iPhone 12 Pro – от 36 999 гривен (рекомендованная стоимость в официальных магазинах Apple – 999 долларов или, приблизительно, 28 тысяч гривен).

гривен (рекомендованная стоимость в официальных магазинах Apple – 999 долларов или, приблизительно, 28 тысяч гривен). iPhone 12 Pro Max – от 41 999 гривен (стоимость на американском рынке – 1 099 долларов или 30 800 гривен).

Что нового в iPhone 12

Производитель обновил дизайн новых iPhone. Корпус по-прежнему имеет металлическую рамку (хирургическая сталь) и стеклянную панель. Изменились боковые панели – в новинках они ровные, а не закругленные. Так они напоминают дизайн старых моделей – iPhone 5.

Подробнее о новой линейке iPhone 12 – по ссылке

Еще одним нововведением можно считать 4 смартфон линейки iPhone 12 mini. Это, фактически, тот же iPhone 12 (новое поколение iPhone 11), однако в компактном форм-факторе – с диагональю 5,1 дюйма.

Все модели получили новый фирменный процессор A14 и поддержку сети 5G.