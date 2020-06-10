Компания Apple выпустила вторую бета-версию фирменной прошивки iOS 13.6, и энтузиасты уже изучили нововведения, которые ожидают пользователей в ближайшее время. Как оказалось, вскоре владельцы iPhone смогут избавиться от давно известной проблемы мобильной операционки.

Говорится о проблеме, связанной с памятью гаджета которая заполняется в самый неподходящий момент, рассказывает macrumors.

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Как решили проблему

В актуальных версиях прошивки апдейты системного программного обеспечения загружаются в фоновом режиме – пользователь может только выбрать между автоматической и ручной установкой скачанных пакетов. При этом файлы прошивки, "вес" которых в некоторых случаях составляет более гигабайта, занимают свободное место в памяти устройства. Согласно утечке, с выходом iOS 13.6 в настройках смартфона появится пункт, который позволит отменить не только автоматическую установку, но и загрузку обновлений.

Кроме экономии свободного пространства, такое решение позволит разгрузить сетевой интерфейс смартфона, отменив обязательное скачивание "тяжелых" файлов в самое неподходящее время.

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Как отключить автоматическое обновление на iOS 13.6

Отмечается, что опция автоапдейта по-прежнему будет активирована по умолчанию. Для ее отключения нужно перейти в приложение настроек, затем в меню в "Основные" – "Обновление ПО" и выбрать пункт "Настроить автоматическое обновление". Соответствующий переключатель в экранном меню появится с выходом стабильной версии iOS 13.6.