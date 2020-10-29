Американская корпорация выкупила стартап с офисом в Барселоне. Он занимается созданием алгоритма для анализа видео. Это потенциально поможет улучшить программное обеспечение Apple.

Компания Apple приобрела испанский стартап в области искусственного интеллекта Vilynx, который умеет распознавать предметы на видео, сообщает издание Bloomberg.

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Детали соглашения

По данным Bloomberg, Apple приобрела стартап в начале 2020 года, но об этом стало известно только сейчас. Заплатили за стартап около 50 миллионов долларов. Сайт Vilynx сейчас не работает.

Стартап занимался разработкой инструмента, который может анализировать видео, определять, что на нем изображено, каталогизировать его, а затем присваивать соответствующему контенту тэги для удобного поиска. Предполагается, что Apple использует данную технологию для улучшения работы Siri с фото и видео.

Офис Vilynx в Барселоне продолжит работать под управлением Apple, а все 50 инженеров и специалистов по обработке данных остались на своих должностях.

В Apple заявили, что время от времени покупают небольшие технологические компании, однако не раскрывают причины. По словам источников, Apple хочет сделать офис Vilynx одним из основных центров исследований и разработок искусственного интеллекта в Европе.