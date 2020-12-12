Выпущенный 30 лет назад моноблок Apple Macintosh Classic сегодня представляет разве что историческую ценность – но, как оказалось, у некогда популярного ПК была и эксклюзивная версия с оригинальным дизайном.

Недавно опубликованная фотосессия демонстрирует фирменный компьютер в корпусе из прозрачного пластика, что позволяет в деталях изучить конструкцию устройства, без надобности разбирать его, сообщает 24 канал.

Интересно Apple выпустила свои первые полноразмерные наушники AirPods Max

Уникальная версия Apple Macintosh Classic

Энтузиаст под ником DongleBookPro опубликовал в своем Twitter-блоге несколько снимков прототипа моноблока, предназначенного для разработчиков. В продажу такая версия не поступала, о чем свидетельствует соответствующая наклейка на корпусе.

Prototype Macintosh Classic

Clearshot pic.twitter.com/VzO4CnJ2GF — Dongle (@DongleBookPro) December 5, 2020

Представленная на фото модификация Apple Macintosh Classic построена на базе процессора Motorola 68000 с тактовой частотой 8 МГц и оснащена 2 МБ оперативной памяти с возможностью расширения до 4 МБ. Компьютер имеет 9-дюймовый монохромный ЭЛТ-монитор, встроенный в корпус, жесткий диск с интерфейсом SCSI на 40 Мбайт и 3,5-дюймовый привод для дискет.

Примечательно, что несмотря на почтенный как для электронной техники возраст, устройство, которое попало в руки автора, оказалось полностью работоспособным.