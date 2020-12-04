Этой осенью Apple уже успела провести две полномасштабные презентации, посвященные флагманским смартфонам с поддержкой сетей 5G и компьютеров на базе собственного ARM-чипа M1. Однако, по сообщениям сетевых информаторов, на этом компания не планирует останавливаться.

Уже в ближайшие дни может случиться так, что Apple представит еще несколько фирменных устройств, список которых уже появился в открытом доступе, сообщает издание MacRumors.

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Издание утверждает, что один из проверенных инсайдеров поделился служебной запиской, которая распространяется исключительно среди работников Apple. В документе указано, что подразделениям AppleCare следует подготовиться к выпуску новых артикулов товаров, а также к обновлению описаний устройств и ценников.

Возможна ли еще одна презентация Apple в 2020 году

Если учитывать практику прошлых лет, то появление подобных сообщений внутри компании предшествует выходу новых гаджетов. Сетевые информаторы не исключают, что в ближайшие дни Apple может представить 16-дюймовый MacBookPro на базе платформы Apple M1 и с чипом безопасности T3.

Кроме того, среди кандидатов на релиз, по данным источника, находятся:

мультимедийная приставка Apple TV;

"маячки" AirTags;

и полноразмерные наушники AirPods Studio.

Анонс любого из этих устройств может состояться уже 8 декабря 2020 года.