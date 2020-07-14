Некоторые пользователи iPhone заметили, что фирменное приложение Apple Music аномально быстро разряжает их смартфоны. При чем некоторые из них уверяют, что даже не запускали приложение.

Один из владельцев iPhone 11 (выпущенного в 2019 году) заявил, что смартфон стал быстро разряжаться практически сразу "из коробки", передает Mydrivers.

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Пользователь выяснил, что проблема с приложением Apple Music – оно потребляло 95% ресурса аккумулятора. Кстати, этим сервисом владелец iPhone даже не пользовался. При этом смартфон очень сильно нагрелся.

Еще один пользователь iPhone X тоже заметил сильную разрядку смартфона после обновления iOS 13.5.1. По его словам, смартфон приходится перезагружать по несколько раз в день, чтобы можно было нормально пользоваться.

Решение

В общем, такая проблема возникает у многих моделей iPhone разных годов выпуска. Ситуацию не исправляет даже обновление, так как жалобы поступают от пользователей новейших версий iOS 13.4 и iOS 14 beta. С этой проблемой столкнулись даже владельцы iPad.

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Следовательно, единственное, что помогает решить проблему – удаление Apple Music.

Об этой проблеме уже знают в Apple. Там сейчас видят единственный выход – откат к заводским настройкам.