Традиционно Xiaomi критикуют за обилие рекламы в фирменной оболочке MIUI. По информации СМИ рекламными баннерами наполнится впоследствии и Samsung One UI. По тому же пути пошла и Apple. Правда, она продвигает свою продукцию.

Американская компания начала рекламировать собственные платные сервисы в iOS и iPad OS, пишет gizchina.

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Что известно

Первым об этом в Twitter написал Том Уоррен, главный редактор авторитетного интернет-ресурса The Verge, подкрепив свои слова скриншотами. Пользователи Twitter быстро отреагировали на пост. Они сообщили, что кроме Apple Arcade компания рекламирует расширенную гарантию Apple Care+ и подписку на сервис Apple TV+.

Рекламные сообщения появляются на смартфонах и планшетах разных поколений. Реакция пользователей на такое нововведение оказалась достаточно противоречивой. И это неудивительно, ведь покупая флагманское устройство за немалую сумму мало кто хочет видеть в его интерфейсе рекламные баннеры.