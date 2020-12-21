Во время жесткого карантина Apple, как и большинство производителей, закрыла свои физические магазины. Однако уже в июне компания начала открывать магазины, но заявила, что они могут снова закрыться.

В выходные Apple решила снова закрыть все свои магазины в Калифорнии. Немного ранее компания начала закрывать магазины в Лос-Анджелесе, в результате было закрыто около 100 магазинов, сообщает Gizmochina.

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Сейчас Apple опубликовала заявление о том, что магазины закрыты временно. Некоторые из незавершенных заказов можно забрать до 22 декабря 2020 года.

После этого были закрыты магазины в Теннесси и в Великобритании. Компания закрыла 18 магазинов в Германии и Нидерландах, а на этой неделе будут закрыты магазины в Мексике и Бразилии.

Причина

На такой шаг производитель пошел из-за ухудшения ситуации с пандемией коронавируса. Многие страны возвращаются к жестким ограничениям, поэтому такое решение производителя является логичным.

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Сейчас в мире работают около 400 магазинов Apple, при этом в них действуют строгие правила: маски, контроль температуры, социальное дистанцирование и регулярные уборки.

Сколько будут закрытыми эти магазины – пока неизвестно. Единственное, что подтвердила Apple, что они будут закрыты в праздничные дни.