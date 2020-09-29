Мобильные приложения и игры постоянно растут в размерах, а формат 8K постепенно набирает популярность. В связи с этим производители смартфонов все чаще предлагают пользователям минимум 128 ГБ встроенной памяти. Но только не Apple, которая до сих пор выпускает флагманы с 64 ГБ "на борту". По данным инсайдера, в 2020 году это изменится.

Топовые iPhone получат минимум 128 ГБ памяти

Как сообщает Джон Проссер, уже 5 октября Apple отправит дистрибьюторам первую партию новых iPhone. По его данным, 5,4-дюймовый iPhone 12 mini, как и прошлогодний iPhone 11, будет доступен в версиях с 64, 128 и 256 ГБ.

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В таких же конфигурациях будет предлагаться и обычный 6,1-дюймовый iPhone 12. Что же касается более дорогих 6,1-дюймового iPhone Pro 12 и 6,7-дюймового iPhone 12 Pro Max, то они в минимальной комплектации будут оснащаться 128 ГБ встроенной памяти – варианта на 64 ГБ больше не будет во флагманских моделях.

Apple’s first shipment of final iPhone 12 units is going out to distributers on October 5th



The shipment includes:



iPhone 12 mini 5.4

(Definitely the final marketing name)

-64/128/256



iPhone 12 6.1

-64/128/256



Event on October 13, as I mentioned before. — Jon Prosser (@jon_prosser) September 29, 2020

Инсайдер также добавил, что презентация новинок должна состояться уже 13 октября.

Кстати, сразу после большой презентации, которая состоялась 15 сентября, Apple официально выпустила новую версию операционной системы iOS 14. Список iPhone, которые могут обновить ОС, можно просмотреть по этой ссылке.