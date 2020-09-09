В последнее время было немало слухов, что Apple вынуждена будет перенести свою презентацию. Однако, компания официально их развенчала, добавив анонс презентации в сентябре.

Анонс события уже появился на официальной странице Apple. Событие состоится 15 сентября 2020 года в 10:00 утра (20:00 по киевскому времени).

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Что покажут

В этом вопросе компания продолжает держать интригу. Традиционно в сентябре Apple представляет новую линейку флагманских смартфонов.

Поэтому, вероятно, 15 сентября мы увидим новое поколение iPhone 12. Также инсайдеры говорят, что вместе со смартфонами анонсируют новое поколение умных часов Apple Watch 6.

В то же время журналист Bloomberg заявляет, что презентации iPhone 12 в этот день не стоит ожидать. 15 состоится лишь анонс Apple Watch Series 6.

Презентация же смартфонов, по мнению журналиста, состоится не раньше октября. Об этом свидетельствует и недавнее заявление компании Broadcom, которая является поставщиком чипов для смартфонов Apple. Там говорят, что выполняют поставки чипов на квартал позже, чем было запланировано. Именно это могло привести к задержке выпуска новых iPhone.