Весь мир, 17 июля отмечает день Emoji. К этому событию Apple подготовили обновление базы Emoji и Memoji.

Коллекция Memoji пополнится новыми масками, головными уборами и прическами, а также новыми стикерами. Как сообщает 24 канал, список новых emoji Apple утвердила еще в начале 2020 года.

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Когда новые Emoji станут доступными

Новые Emoji и Memoji станут доступы осенью, с выходом iOS 14. В общем, в начале 2020 года Unicode утвердила 117 новых Emoji.

Коллекцию знаков эмодзи для iPhone, iPad, Mac и Apple Watch пополнят чай баббл (bubble tea), итальянский жест Ma che vuo (перевод с итальянского "что ты хочешь?"), бумеранг, птица додо, символ трансгендерности, бобер, анатомическое сердце и легкие, ниндзя и многие другие знаки.

Также в компании отметили, что с выходом новой iOS 14 пользователи получат еще больше способов создать свой уникальный образ с Memoji, благодаря новым опциям кастомизации.