Если вы следите за презентациями Apple, то знаете как много акцентов компания делает на защите окружающей среды. Именно поэтому, говорил производитель, они не добавили в комплект iPhone 12 зарядное устройство и наушники.

Однако, в Британии говорят, что забота о защите окружающей среды, которую демонстрирует Apple, – неэффективна, сообщает Mydrivers.

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Что не так

Британский парламентский комитет по экологическому аудиту представил результаты исследования, где сказано, что технологические компании, в частности Apple и Amazon, сделали новые продукты более экономичными, увеличив сложность обслуживания продуктов и определив высокие сборы за обслуживание.

Именно из-за этих факторов увеличивается образование электронных отходов, а следовательно это противоречит заявлениям компании о защите окружающей среды.

Реакция Apple

Сразу после публикации исследования в Apple сделали заявление, в котором говорится, что в компании "удивлены и разочарованы" отчетом британского регулятора. Apple считает, что исследования совсем не отражают усилия компании по сохранению ресурсов и защите нашей планеты.

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Также в Apple говорят, что сейчас у покупателей есть больше возможности для продажи, переработки и выполнения безопасного и качественного ремонта комплектующих. Кроме того, в компании снова напомнили, что в новых девайсах Apple использовали переработанные материалы.