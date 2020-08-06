Apple известна не только своими гаджетами, но и ценами на аксессуары к ним – например, на одних лишь колесиках для фирменного системника можно сэкономить почти 700 долларов. Как оказалось, сюрприз ждет и любителей апгрейда "яблочной" техники: в официальном магазине вендора появились расценки на модули оперативной памяти новых iMac – сумма максимальной комплектации оказалась еще более впечатляющей.

Согласно официальному прайсу, как сообщает 24 канал, оснащение младшей версии 27-дюймового моноблока 128 ГБ оперативной памяти обойдется владельцу в 2 600 долларов (71 678 гривен), при стоимости самого устройства 1 799 долларов (49 595 гривен).

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Цены на оперативную память для 27" iMac от Apple

Однако здесь стоит отметить, что речь идет не об экзотических серверных модулях – журналисты изучили спецификации iMac и выяснили, что тот поддерживает много распространенных моделей планок DDR4 с тактовой частотой 2666 МГц. Подобный комплект можно приобрести примерно за 600 долларов (16 541 гривна).

Также следует отметить, что для самостоятельного апгрейда ОЗУ разбирать ПК не нужно – достаточно снять ревизионную крышку на задней панели.

Никогда такого не было и вот опять

Ранее похожая картина наблюдалась на старте продаж десктопа Mac Pro (2019) – тогда за несколько модулей суммарным объемом 64 ГБ покупателям предлагалось заплатить 1 200 долларов (33 082 гривны). Одним же из последних дорогих фирменных аксессуаров компании стал двухметровый кабель Thunderbolt 3 Pro по цене нескольких смартфонов начального уровня.