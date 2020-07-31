Компания Apple официально сообщила, что новая линейка iPhone 12 выйдет в продажу позже. Это не стало неожиданностью, ведь уже не первый месяц об этом говорят инсайдеры.

Сейчас главный финансовый директор Apple Лука Маэстро подтвердил, что в этом году новые iPhone начнут продаваться на несколько недель позже обычного графика.

Это он сказал во время конференции с инвесторами, которую провели по итогам третьего квартала 2020 финансового года. И хотя Маэстро не уточнил причину такого решения, но можно догадаться, что виноват коронавирус. Пандемия испортила планы не одному производителю.

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Когда увидим

Точной даты в Apple пока не называют. Ранее инсайдеры сообщали, что презентация iPhone 12 может задержаться до октября. Дело в том, что весной для инженеров, которые проводят технические тесты на производствах Apple в Китае, действовал запрет на посещение стран Азии. Именно поэтому компания и отстает от графика.

Традиционно анонс новых iPhone проходит в рамках Apple Special Event в первой половине сентября. Старт продаж обычно назначается на середину-конец того же месяца.

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Еще один источник сообщил, что Apple проведет презентацию 8 сентября. Однако, старт продаж будет в октябре. Такой опыт уже есть – компания не успевала с iPhone Xr, поэтому его анонсировали в сентябре, но с продажей произошли задержки. Тем не менее, более года iPhone Xr был самым популярным смартфоном в мире.