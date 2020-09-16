Apple One: единая подписка на все сервисы компании
Компания Apple Apple представила универсальную подписку на свои сервисы. Она получила название Apple One.
Читатели Apple One смогут оплачивать все сервисы компании только одним платижем с банковского счета, сообщает 24 канал.
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Пользователям предложены три тарифа:
- Individual (Music, TV+, Arcade, 50 ГБ в iCloud) – 14,95 доллара в месяц;
- Family (Music, TV+, Arcade, 200 ГБ в iCloud) – 19,95 доллара в месяц;
- Premier (Music, TV+, Arcade, 2 ТВ в iCloud, News +, Fitness +) – 29,95 доллара в месяц.
Цены на общую подписку Apple One
Пользователи смогут также воспользоваться пробным бесплатным периодом по общей подписке, который будет действовать один месяц. Что касется планов Family и Premier, то туда можно добавить до шести пользователей.
По подсчетам Apple, подписка Individual экономит более 6 долларов в месяц, Family – более 8 долларов, а Premier – 25 долларов в месяц.
Когда можно подписаться на Apple One
Apple One станет доступной уже этой осенью для более чем 100 стран мира. Тариф Premier пока останется эксклюзивом для Австралии, Канады, США и Великобритании, где работают News+ и Fitness+.