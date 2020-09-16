Компания Apple Apple представила универсальную подписку на свои сервисы. Она получила название Apple One.

Читатели Apple One смогут оплачивать все сервисы компании только одним платижем с банковского счета, сообщает 24 канал.

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Пользователям предложены три тарифа:

Individual (Music, TV+, Arcade, 50 ГБ в iCloud) – 14,95 доллара в месяц;

Family (Music, TV+, Arcade, 200 ГБ в iCloud) – 19,95 доллара в месяц;

Premier (Music, TV+, Arcade, 2 ТВ в iCloud, News +, Fitness +) – 29,95 доллара в месяц.



Цены на общую подписку Apple One

Пользователи смогут также воспользоваться пробным бесплатным периодом по общей подписке, который будет действовать один месяц. Что касется планов Family и Premier, то туда можно добавить до шести пользователей.

По подсчетам Apple, подписка Individual экономит более 6 долларов в месяц, Family – более 8 долларов, а Premier – 25 долларов в месяц.

Когда можно подписаться на Apple One

Apple One станет доступной уже этой осенью для более чем 100 стран мира. Тариф Premier пока останется эксклюзивом для Австралии, Канады, США и Великобритании, где работают News+ и Fitness+.