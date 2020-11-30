Начиная с iPhone 7 компания Apple делает смартфоны водонепроницаемыми, обещая повышенную устойчивость своих гаджетов при контакте с водой. Оказывается, что этим производитель вводит покупателей в заблуждение. По меньшей мере так решила антимонопольная служба Италии, оштрафовав американскую корпорацию.

Итальянский суд наложил на Apple Distribution International и Apple Italia штрафы на общую сумму 10 миллионов евро, сообщает Patently Apple. Компания Apple пока никаких комментариев не давала.

Интересно Apple обвинили в создании большого количества электронных отходов: купертиновци возмущены

IPhone 12 и iPhone 12 mini устойчивы к воздействию капель, воды и пыли и протестированы в специально поддерживаемых лабораторных условиях. Устройства имеют рейтинг IP68 по стандарту IEC 60529 (допускается погружение в воду на глубину до 6 метров продолжительностью до 30 минут),

– говорится на сайте Apple.

Как защищены гаджеты Apple

Из года в год Apple улучшает защиту своих смартфонов как от падений, так и от воды. Например, модели 12-й серии, согласно официальному сайту компании, способные переживать 30-минутное пребывание на глубине до 6 метров.

Антимонопольная служба Италии уверена, что таким образом Apple вводит пользователей в заблуждение, поскольку не уточняет, что это справедливо только при определенных условиях, в частности лабораторных тестах со статической и чистой водой, а не в "нормальных условиях использования". Заявление касается iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11 iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.

Apple также обвиняют в том, что гарантия производителя не покрывает ущерб, причиненный жидкостями. В отчете говорится, что такое заявление также вводит потребителей в заблуждение. Кроме того, отказ компании предоставить гарантийное обслуживание, когда вышеуказанные модели iPhone были повреждены жидкостями, это "агрессивная коммерческая практика".