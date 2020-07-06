Apple открывает представительство в Украине и набирает команду: вакансия
Слухи о том, что компания Apple открывает представительство в Украине подтвердились. Сейчас компания набирает в Украине команду, в частности ищут человека на должность главного бухгалтера (Chief Accountant).
Описание вакансии размещено на официальном сайте Apple. Человек будет заниматься изучением законодательства и выполнением налоговой деятельности Apple Украины.
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При этом кандидату предлагают быстрый рост и развитие с "дополнительными обязанностями в соответствии с требованиями бизнеса.
"Мы верим, что сотрудничество является одной из наших ключевых стратегий. Как индивидуал, вы добавите свой вклад в наш успех и станете ключевым игроком в нашей деятельности", – говорится в описании вакансии.
Apple ищет человека в Украине / Скриншот
Требования:
- Диплом по бухгалтерскому учету;
- Опыт работы – от 5 лет на аналогичной должности;
- Знание украинского и английского языков;
- Знание SAP, Excel и Keynote.
- Преимуществом станет знание систем финансовой отчетности, как Tableau, EDW, BW и тому подобное;
- Умение работать по собственной инициативе;
- Внимание к деталям и соблюдение строгих сроков;
- Хорошая трудовая этика, настойчивость и гибкость;
- Способность налаживать отношения в межфункциональной командной среде;
- Сильные аналитические способности (возможность оценивать, анализировать и представлять данные широкой аудитории);
- Мультизадачность.
Резюме можно отправлять по ссылке. Относительно зарплаты информации нет.