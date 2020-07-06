Слухи о том, что компания Apple открывает представительство в Украине подтвердились. Сейчас компания набирает в Украине команду, в частности ищут человека на должность главного бухгалтера (Chief Accountant).

Описание вакансии размещено на официальном сайте Apple. Человек будет заниматься изучением законодательства и выполнением налоговой деятельности Apple Украины.

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При этом кандидату предлагают быстрый рост и развитие с "дополнительными обязанностями в соответствии с требованиями бизнеса.

"Мы верим, что сотрудничество является одной из наших ключевых стратегий. Как индивидуал, вы добавите свой вклад в наш успех и станете ключевым игроком в нашей деятельности", – говорится в описании вакансии.

Apple ищет человека в Украине / Скриншот

Требования:

Диплом по бухгалтерскому учету;

Опыт работы – от 5 лет на аналогичной должности;

Знание украинского и английского языков;

Знание SAP, Excel и Keynote.

Преимуществом станет знание систем финансовой отчетности, как Tableau, EDW, BW и тому подобное;

Умение работать по собственной инициативе;

Внимание к деталям и соблюдение строгих сроков;

Хорошая трудовая этика, настойчивость и гибкость;

Способность налаживать отношения в межфункциональной командной среде;

Сильные аналитические способности (возможность оценивать, анализировать и представлять данные широкой аудитории);

Мультизадачность.

Резюме можно отправлять по ссылке. Относительно зарплаты информации нет.