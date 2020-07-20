Компания Apple подала патентную заявку на технологию управления AR-очками с помощью взгляда. Система будет определять действия пользователя по движению глаз, морганию и фокусировке на одной точке.

Согласно многочисленным утечкам, инновационные Apple Glasses находятся в разработке более трех лет и вскоре будут представлены массовой аудитории. Apple и Foxconn уже приступили к тестированию прототипа AR-очков, а также запатентовали несколько технологий для управления гаджетом. Последняя заявка посвящена новому способу управления гаджетом – контроль с помощью взгляда, сообщает 9to5Mac.

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Что известно о новом устройстве Apple Glasses

Судя по описанию патентной заявки, на оправе Apple Glasses не будет лишних элементов управления, максимум – небольшая сенсорная панель и кнопка питания для включения и отключения AR-очков. Владельцы Apple Glasses будут использовать собственные глаза для взаимодействия с операционной системой rOS, которая будет выведена на экран устройства.

Например, для закрытия приложений нужно будет провести взглядом от нижней границы экрана к верхней, вроде последней версии интерфейса iOS и iPadOS. А если пользователь захочет выбрать конкретный пункт в меню, он должен будет моргнуть или сфокусировать взгляд на иконке в течение нескольких секунд.

Кроме того, компания Apple установит в оправу набор микрофонов и динамиков для управления с помощью Siri. Голосовой помощник будет полностью интегрирован в систему Apple Glasses и сможет управлять любыми программами.

Новый патент Apple описывает технологию управления AR-устройством

Патент также описывает технологию калибровки по глазам, которая позволит избежать ложных срабатываний. В момент активации, очки проанализируют состояние глаз и закрепят "исходное положение" для дальнейшего взаимодействия с системой.

Это не первый случай, когда Apple рассматривает человеческий глаз в качестве "устройства ввода". В прошлом месяце компания запатентовала набор датчиков, которые следят за передвижением глаз для фокусировки на внешних объектах. Apple отмечает, что разработка найдет применение не только в Apple Glasses, но и в других продуктах экосистемы, включая iPhone, iPad, MacBook и Apple TV.

По информации аналитика Минг-Чи Куо и авторитетного инсайдера Джона Проссером, Apple Glasses будут представлены в конце этого года, но поступят в продажу только в конце 2021 или начале 2022 года.