Кроме обновлений операционных систем, в рамках Special Event конференции WWDC 2020 компания Apple презентовала собственный чип для компьютеров Mac - Apple Silicon. Следующие продукты бренда будут работать на нем.

Ранее аналитик Минг-Чи Куо рассказывал, что первыми компьютерами на базе ARM-процессоров станут 13,3-дюймовый ноутбук MacBook Pro и новый 24-дюймовый моноблок iMac. 24 канал просмотрел презентацию Apple и выбрал самые важные моменты о новых процессорах Silicon.

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Apple разрабатывает линейку однокристальных платформ для разных Mac с различной функциональностью, но общей архитектурой. В компании обещают новый уровень производительности и значительное улучшение энергопотребления. В демо Apple продемонстрировала плавную работу компьютера в фоторедакторе Lightroom с массой слоев и видеоредакторе Final Cut с 4К-роликами.

Что с программами написанными под процессоры Intel

Технология Rosetta 2 позволит запускать приложения, созданные для чипов Intel, на новых Mac с Apple Silicon, автоматически оптимизируя платформу во время запуска. Это касается и игр. По словам Apple, для разработчиков полноценный перевод своих программ на новую платформу займет "считанные дни" – компания предоставит для этого все необходимые инструменты, включая Developer Transition Kit, который состоит из Mac mini на базе Apple A12Z c 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ SSD.

Между тем Apple не прекращает выпуск Mac на базе процессоров Intel – в планах еще несколько устройств. Первый компьютер на базе Apple Silicon выйдет в конце этого года, полный переход займет два года.

Для чего Apple ARM-процессоры

Аналитик также заявил, что переход на ARM-процессоры позволит Apple добиться существенного скачка в производительности. По его словам, новые компьютеры будут примерно на 50-100% мощнее, чем предшественники на базе чипов Intel.

По мнению Минг-Чи Куо, Apple полностью откажется от процессоров Intel уже в середине 2021 года переведя все свои компьютеры на ARM-чипы.

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WWDC 2020

В понедельник 22 июня состоялась конференция для разработчиков Apple Worldwide Developers Conference 2020. В этом году она прошла исключительно онлайн из-за пандемии COVID-19. Показали новую iOS 14, macOS 14 Big Sur и много интересного.