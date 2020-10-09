Apple перенесла старт продаж трекера AirTag: когда ждать устройство
Компания Apple решила перенести анонс трекера AirTag. Ждать его на следующей неделе на презентации, которая пройдет 13 октября, не стоит.
Об изменении планов компании Apple сообщил инсайдер Джон Проссер в своем Twitter-аккаунте.
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Что он рассказал
По словам Проссера, Apple перенесла анонс устройства на март 2021 года. Пока неизвестна причина такого решения. Возможно, компания столкнулась с проблемами при производстве трекера.
Apple AirTag известен под кодовым номером B389. Устройство предназначено для поиска утерянных предметов. Гаджет будет в плоском круглом корпусе из шлифованного металла и пластика, а также получит фирменный чип U1. С помощью него AirTag можно будет подключить к iPhone.
Напомним, что презентация новых устройств запланирована на 13 октября. В списке потенциальных новинок, которые могут показать вместе с новыми iPhone 12:
- первые модели MacBook на базе процессоров ARM собственной разработки,
- новые наушники AirPods, более компактные,
- доступная колонка HomePod,
- зарядная станция AirPower.