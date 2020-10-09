Компания Apple решила перенести анонс трекера AirTag. Ждать его на следующей неделе на презентации, которая пройдет 13 октября, не стоит.

Об изменении планов компании Apple сообщил инсайдер Джон Проссер в своем Twitter-аккаунте.

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Что он рассказал

По словам Проссера, Apple перенесла анонс устройства на март 2021 года. Пока неизвестна причина такого решения. Возможно, компания столкнулась с проблемами при производстве трекера.

So, about AirTags.



This one hurts my heart...



I’m being told that Apple has pushed back the announcement and launch of AirTags to March of 2021. https://t.co/xtUvCAFmoE pic.twitter.com/DIUlcp01Xy — Jon Prosser (@jon_prosser) October 9, 2020

Apple AirTag известен под кодовым номером B389. Устройство предназначено для поиска утерянных предметов. Гаджет будет в плоском круглом корпусе из шлифованного металла и пластика, а также получит фирменный чип U1. С помощью него AirTag можно будет подключить к iPhone.

Напомним, что презентация новых устройств запланирована на 13 октября. В списке потенциальных новинок, которые могут показать вместе с новыми iPhone 12: