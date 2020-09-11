Американская компания Apple уведомила Всероссийскую государственную компанию по телевидению и радиовещанию об удалении ее приложений из украинского App Store.

Удалить приложения требовала служба безопасности Украины. Под удаление попали приложения "Россия 1", "Вести FM", "Вести.ру" и "Россия телевидения и радио", сообщает 24 канал.

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В ответ на это заявление некоторые пользователи в сети начали гадать – удалит ли Apple из российского App Store приложения украинских каналов, если власти сделают подобный запрос.

Политика Apple

Это не первый случай соблюдения местного законодательства. Например, в 2019 году по требованию Госдумы России Apple исправила на региональных картах территориальную принадлежность Крыма. При этом, для пользователей за пределами РФ эта территория отображается правильно – как украинская.