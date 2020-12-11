Разработчик сервиса Cydia, что был первым неофициальным магазином приложений для iOS-устройств, подал судебный иск против компании Apple. Джей Фриман создал сервис еще до выхода App Store, а с появлением последнего был практически заморожен.

Сейчас Джей Фриман требует от Apple ликвидировать "незаконную монополию" Apple на распространение программ для iOS-устройств, информирует washingtonpost.com.

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Детали

В иске сказано, что Apple использовала антиконкурентные средства, чтобы практически уничтожить Cydia. Как говорят адвокаты истца, Apple таким образом установила монополию на распространение программного обеспечения для iOS, а пользователи не имеют возможности устанавливать приложения из других источников.

Реакция Apple

Представители Apple уже прокомментировали иск и заявили, что жесткий контроль способа установки программного обеспечения на iPhone необходим для защиты пользователей от случайной загрузки вирусов и других опасных программ.

Дату рассмотрения дела в суде пока не объявили.