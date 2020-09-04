Компания Apple выпустила рекламный ролик, в котором в юмористической форме показала, что iPhone не собирает персональные данные о своем владельце.

Забавный ролик разработало креативное агентство in-house.

К теме iPhone 12 в рабочем состоянии засветился на видео

Никаких названий конкурентов у нас нет. Однако, есть четкий намек на компании, которые оказались в новостях из-за утечки данных пользователей или сомнительных правил относительно персональных данных.

Рекламный ролик Apple: видео

Безопасность в iPhone

Компания Apple действительно планировала внедрить новое правило, которое должно было повысить приватность пользователей iOS-устройств. Однако сейчас его введение решили отложить.

Идея заключалась в том, что разработчики должны запрашивать у пользователей разрешение на сбор их данных и отслеживание активности в мобильных приложениях или на сайтах.

Важно Apple таки откладывает выпуск iPhone 12: подвел поставщик чипов

Это правило должны были запустить с выходом новой версии iOS 14 осенью этого года. Однако, сейчас решили не вводить его до начала 2021 года. Таким образом, у разработчиков будет больше времени, чтобы подготовиться к этим изменениям.