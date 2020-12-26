Компания Apple запатентовала управление AirPods через взаимодействие с телом пользователя. Компания предлагает использовать специальные прикосновения, звуки и жесты для работы с наушниками.

В патенте Apple говорится о системе управления, которая может распознавать сигналы ввода и после этого менять работу устройства, в качестве примера в патенте указаны наушники. Устройство сможет распознавать сигналы как изнутри тела, так и снаружи. Например, прикосновение к ушам, данные с ушных каналов, головы, тела, а также отдельных частей тела.

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Особенности управления наушниками Apple

В патенте описываются различные способы управления наушниками через тело, в том числе свайпы, нажатие и другие способы. Устройство также сможет распознать щелканье зубами или речь.

Среди других способов управления – вокальные звуки и "субвокализации": звуки голоса, которые находятся ниже уровня, на которых люди обычно могут слышать. Чаще всего эти звуки ниже нуля децибел. Устройство также может зафиксировать в качестве сигнала введение перемещения части тела, например, движение головой, руками, ногами и не только. Управлять наушниками предлагается и посредством контакта с другими людьми или предметами.



Изображение в патенте Apple демонстрирует способы взаимодействия с гаджетами

Наушники смогут улавливать сигналы с помощью микрофона, направленного в ухо. Это одна из особенностей AirPods Pro, которая необходима для работы шумоподавления.

В августе Apple уже получала патент на новый способ управления AirPods Pro. Тогда компания запатентовала возможность взаимодействовать с наушниками через "воздушные жесты".

Когда появятся новые функции

Патенты Apple обычно не означают, что какая-то функция точно появится в будущих продуктах: компания может применить патент только через много лет и даже десятилетия, а может не применить вообще.