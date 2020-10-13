На октябрьской презентации Apple Event 2020 компания Apple представила колонку HomePod mini. Она стала продолжением линейки колонки, представленной в 2017 году.

Особенности HomePod mini

Спикер выполнен в сферическом корпусе, покрыт тканевым материалом; обещают улучшить качество звука. Сверху разместили сенсорную панель для управления с подсветкой, которая активируется при запуске голосового помощника Siri, сообщает 24 канал.

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HomePod mini

Новинка умеет анализировать окружение, чтобы подстроить звук. Процессор проводит мониторинг 180 раз в секунду, за это отвечает чип Apple S5. Устройства могут синхронизироваться и при этом располагаться в разных комнатах, а из пары девайсов можно устроить качественное стерео. Кроме того, для связи с iPhone используется чип U1: достаточно поднести мобильный телефон к колонке – и они найдут друг друга.

Внутри корпуса прячутся широкополосный динамик и пассивные излучатели, обеспечивающие 360-градусное воспроизведение звука.



Колонка Apple HomePod mini внутри

Колонка будет поддерживать различные популярные стриминговые сервисы: iHeartRadio, Radio.com, TuneIn, Pandora и Amazon (интересно, что Spotify не упомянули). Конечно, HomePod mini также поддерживает Apple Music и Apple Podcasts, никуда не исчез и голосовой помощник Siri.

Кстати, Siri позволяет запускать музыку по названию или строке текста песни, распознавать голоса членов семьи и выдавать персонализированный для каждого контент, перенаправить результаты выдачи в CarPlay, установленный в автомобиле, управлять умной техникой в доме, запускать сценарий из нескольких команд и выполнять другие действия.



Черная версия колонки HomePod mini

Новая колонка от Apple получила интересную и полезную функцию Intercom, благодаря которой пользователь сможет передавать на другие колонки в доме звуковые сообщения, адресованные другим членам семьи.

Цена HomePod mini

HomePod mini появится в продаже с 16 ноября в ряде стран, а будет стоить колонка 99 долларов (2 803 гривны).