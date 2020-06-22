Ранняя сборка операционной системы iOS 14 появилась в сети практически за полгода до презентации. Именно поэтому ряд функций не был сюрпризом, однако Apple показала кое-что интересное на презентации новой системы для iPhone.

Все владельцы актуальных устройств компании ждали именно этой части презентации. Логично, что помимо повышения стабильности и производительности мобильная операционка от Apple получила немало обновлений. 24 канал внимательно просмотрел презентацию и выбрал самые интересные моменты.

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Что нового в iOS 14

Рабочий стол

Apple впервые за долгое время значительно поработала над рабочим столом iOS.

Операционка получила App Library – новый раздел на рабочем столе, который содержит автоматически сгруппированные по типу приложения, включая рекомендуемые на основе пользовательских предпочтений к запуску прямо сейчас.

Виджеты теперь могут располагаться прямо на рабочем столе. Для этого в iOS появилась специальная галерея, откуда можно выбрать и настроить нужные виджеты. Изменился также и интерфейс существующего раздела "Сегодня": виджеты могут быть нескольких размеров и свободно сортироваться пользователем.



iOS 14 получила немало изменений: рабочие столы можно удобно комбинировать

Улучшение режима Picture in Picture позволяет автоматически переводить воспроизводящееся видео в плавающее окошко, свернув основное приложение. Окно можно свободно перемещать по экрану и изменять его размер.

Но главное – во время входящего звонка экран телефона не будет занимать все пространство: пользователь увидит всплывающее окошко сверху с кнопками ответа и сброса, как это уже реализовано в Android.

Siri

Теперь голосовой помощник выполнен в компактном дизайне. Также ассистент стал и умнее: Siri научилась записывать и отправлять голосовые сообщения в мессенджеры.

Встроенный переводчик выучил новые языки – пришлось даже запустить отдельное приложение Translate. Поддерживается 11 языков (английский, китайский, французский, немецкий, испанский, итальянский, корейский, японский, арабский, португальский и русский), есть озвучка произношения с помощью синтезатора.



Siri стала умнее и получила новые возможности

Дополнения

В приложении "Сообщения" теперь можно закреплять избранные диалоги и контакты в начале списка, в групповых беседах появилась функция ответов на конкретные сообщения с уведомлением автора исходного сообщения.

Memoji теперь имеет варианты с масками и поддерживает более возрастные варианты.

В "Картах" появились Guides – подборки рекомендаций для отдельных городов, которые курируются экспертами. Еще в картографическом приложении теперь можно найти режим построения маршрутов для велосипедистов с учетом наличия лестниц и подъемов по пути.

Также "Карты" учтут наличие зарядок для электромобилей, автоматически рассчитывая необходимую остановку с учетом текущего заряда автомобиля, погоды и рельефа на пути следования.

CarPlay

Сервис CarPlay получил поддержку пользовательских обоев, а также приложений с базой остановок, стационарных зарядок для электромобилей и заведений общественного питания. Еще появились цифровые ключи для автомобилей.



Новый сервис Apple позволит открывать авто с помощью iPhone

CarPlay в смартфоне заменит физический ключ – нужно просто прислонить смартфон к ручке двери машины. Через приложение можно делиться ключом с членами семьи, все данные хранятся в защищенном блоке iPhone.

Первым автомобилем, который будет поддерживать функцию, станет BMW 5 Series 2021.

App Clips

Новая фишка – App Clips – по сути будет частично загружать на смартфон приложение. Apple предполагает, что она будет использоваться заведениями: пользователь сможет считать метку, например, возле кассы, и App Clip вызовет частичную версию приложения кафе с программой лояльности.

App Clips поддерживают Apple Pay для оплаты услуг и товаров. О поддерживаемых устройствах и сроках релиза iOS 14 станет известно позже.