Apple Watch завоевали лидирующие позиции на рынке умных часов. Однако их недостатком является небольшое время автономной работы, которое не превышает 18 часов. Согласно последнему патенту, Apple ищет решение этой проблемы. Компания планирует встраивать дополнительные батареи в ремешке.

Согласно патенту, ремешок предполагает наличие внутренней рамки с прорезями для элементов питания. Важным преимуществом является возможность легко заменить изношенные аккумуляторы, пишет phonearena.

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Что известно

Ремешок со встроенными батареями будет подключаться к часам с помощью контактов в местах соединения с часами. Для зарядки предлагается применять индукционные катушки, намотанные вокруг элементов питания. В патенте описывается резиновый ремешок, но Apple считает, что сможет воплотить технологию и в металлическом браслете при использовании надлежащей изоляции.



Apple запатентовала ремешки с батареями для Apple Watch / Фото phonearena

Пока это только патент, поэтому нет гарантий, что такой ремешок выпустят на рынок в виде конечного продукта. Однако, он точно получил бы популярность среди пользователей Apple Watch.