Apple просит не заклеивать камеру MacBook: в чем дело
Компания Apple опубликовала на своем портале технической поддержки инструкцию, в которой просит пользователей не заклеивать камеры ноутбуков MacBook, MacBook Air или MacBook Pro. Таким образом Apple пытается защитить экраны своих устройств от внешнего воздействия и поломок. Пользователям, которые боятся слежки с помощью встроенной камеры, компания советует пользоваться штатными средствами.
Apple объяснила, что все ноутбуки MacBook спроектированы с минимальными щелями между клавиатурой и дисплеем. Поэтому установка на камеру дополнительной пленки или накладки может привести к поломке камеры из-за дополнительной нагрузки на этот элемент.
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Кроме того в Apple отмечают, что наклейки на камеру или защитные накладки могут блокировать работу датчиков регулировки цветового баланса TrueTone и автоподстройку яркости, которые находятся вблизи камеры.
Правила эксплуатации ноутбуков Apple
Apple напомнила, что на ее ноутбуках рядом с камерой есть светодиодный индикатор, который всегда горит зеленым цветом при активации камеры FaceTime HD. Также пользователям в качестве дополнительной меры безопасности компания советует следить, какие именно установленные на их ноутбуках приложения имеют разрешения на использование камеры.
Если пользователю все же необходимо физически закрыть камеру, то можно использовать небольшую наклейку толщиной не более 0,1 мм, которая не оставляет следов клея и не перекрывает другие датчики.
Если у пользователя нет такой наклейки или накладки, то любую другую наклейку или накладку нужно удалять с поверхности экрана и протирать экран в месте ее нахождения каждый раз перед закрытием крышки ноутбука.