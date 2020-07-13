Компания Apple опубликовала на своем портале технической поддержки инструкцию, в которой просит пользователей не заклеивать камеры ноутбуков MacBook, MacBook Air или MacBook Pro. Таким образом Apple пытается защитить экраны своих устройств от внешнего воздействия и поломок. Пользователям, которые боятся слежки с помощью встроенной камеры, компания советует пользоваться штатными средствами.

Apple объяснила, что все ноутбуки MacBook спроектированы с минимальными щелями между клавиатурой и дисплеем. Поэтому установка на камеру дополнительной пленки или накладки может привести к поломке камеры из-за дополнительной нагрузки на этот элемент.

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Кроме того в Apple отмечают, что наклейки на камеру или защитные накладки могут блокировать работу датчиков регулировки цветового баланса TrueTone и автоподстройку яркости, которые находятся вблизи камеры.

Правила эксплуатации ноутбуков Apple

Apple напомнила, что на ее ноутбуках рядом с камерой есть светодиодный индикатор, который всегда горит зеленым цветом при активации камеры FaceTime HD. Также пользователям в качестве дополнительной меры безопасности компания советует следить, какие именно установленные на их ноутбуках приложения имеют разрешения на использование камеры.

Список программ с таким доступом можно просмотреть в "Системных настройках" в разделе "Защита и безопасность" на вкладке "Конфиденциальность", выбрав в списке в левой колонке пункт "Камера".

Если пользователю все же необходимо физически закрыть камеру, то можно использовать небольшую наклейку толщиной не более 0,1 мм, которая не оставляет следов клея и не перекрывает другие датчики.

Если у пользователя нет такой наклейки или накладки, то любую другую наклейку или накладку нужно удалять с поверхности экрана и протирать экран в месте ее нахождения каждый раз перед закрытием крышки ноутбука.