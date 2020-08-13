Неожиданно: Apple проведет осенью сразу 3 презентации – аналитик
Традиционно каждую осень Apple анонсирует свою новую линейку смартфонов. Однако, в этом году презентация и выход новинок под вопросом – из-за пандемии компания отстает от сроков. Однако, инсайдер говорит, что анонс таки будет, причем сразу 3 презентации.
Об этом заявил известный аналитик и блогер Джон Проссер. Он располагает информацией, что свои новинки Apple анонсировать поэтапно.
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Детали
По данным инсайдера, в сентябре должны представить новые смарт-часы Apple Watch и планшет iPad.
В октябре состоится анонс новых смартфонов iPhone 12. По данным инсайдера, презентация смартфона состоится 12 октября. В этот же день будет открыт прием предварительных заказов, а еще через неделю 19 октября начнутся первые поставки.
Топовый смартфон iPhone 12 Pro мы увидим уже в ноябре.
Можно ли верить
Джон Проссер в прошлом неоднократно делился точными сведениями о планах Apple. Поэтому и такое заявление внушает доверие.
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Кроме того, ранее в Apple подтвердили, что iPhone 12 в этом году выйдут на рынок с задержкой.