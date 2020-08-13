Традиционно каждую осень Apple анонсирует свою новую линейку смартфонов. Однако, в этом году презентация и выход новинок под вопросом – из-за пандемии компания отстает от сроков. Однако, инсайдер говорит, что анонс таки будет, причем сразу 3 презентации.

Об этом заявил известный аналитик и блогер Джон Проссер. Он располагает информацией, что свои новинки Apple анонсировать поэтапно.

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Детали

По данным инсайдера, в сентябре должны представить новые смарт-часы Apple Watch и планшет iPad.

New, adjusted Apple dates!



Apple Watch & iPad

- Via press release

- Week 37 w/c Sep 7



iPhone 12 event

- Week 42 w/c Oct 12



iPhone 12 devices

- Preorders week 42 w/c Oct 12

- Shipping week 43 w/c Oct 19



iPhone 12 Pro devices

- Preorder and shipping in Nov (no exact date yet) — Jon Prosser (@jon_prosser) August 12, 2020

В октябре состоится анонс новых смартфонов iPhone 12. По данным инсайдера, презентация смартфона состоится 12 октября. В этот же день будет открыт прием предварительных заказов, а еще через неделю 19 октября начнутся первые поставки.

Топовый смартфон iPhone 12 Pro мы увидим уже в ноябре.

Можно ли верить

Джон Проссер в прошлом неоднократно делился точными сведениями о планах Apple. Поэтому и такое заявление внушает доверие.

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Кроме того, ранее в Apple подтвердили, что iPhone 12 в этом году выйдут на рынок с задержкой.