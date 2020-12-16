Компания Apple готовит бюджетную версию своих фирменных наушников AirPods Pro. Это будет упрощенная Lite-версия, которая на рынок выйдет с ценником на 20% ниже, чем продвинутая версия.

Новые беспроводные наушники AirPods Pro Lite выйдут на рынок в первой половине 2021 года, сообщает TheElec.

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Правда, производителю придется пожертвовать функционалом ради цены. Поэтому новая версия останется без функции активного шумоподавления.

Что еще известно

Как сообщают источники, компания планирует в дальнейшем укреплять свои позиции на рынке беспроводных наушников.

Кстати, изначально Apple планировала выпустить AirPods Pro Lite сразу после выхода AirPods Pro. Но спрос на эту продвинутую версию превысил ожидания, из-за этого компания отложила выпуск, чтобы максимизировать свои продажи и прибыль.

Сейчас производитель занимается разработкой обновленной архитектуры System in Package (SiP) на базе разработанного Apple чипсета H1. Вскоре начнется тестирование устройства, а массовое производство стартует в начале следующего года.

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К слову, недавно Apple выпустила свои первые накладные наушники AirPods Max. Они получили активное шумоподавление и технологию пространственного звучания. Правда, цена немного "кусается" – 550 долларов на американском рынке.