Apple работает над фирменной игровой консолью
Похоже, компания Apple продолжает расширять сферу деятельности. После запуска фирменного игрового сервиса Arcade компания может выпустить собственную игровую консоль.
По замыслу производителя, новинка должна стать конкурентом PlayStation и других приставок, передает Wccftech.com.
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Что известно
Как рассказал инсайдер с ником MauriQHD, игровая консоль от Apple будет базироваться на архитектуре ARM, а не на базе процессоров x86, как у Xbox или PlayStation.
Также есть информация, что Apple самостоятельно разработает архитектуру ARM для своей игровой консоли. Вероятно, именно ею будут оснащены ноутбуки MacBook.
Также есть слухи, что яблочная компания выпустит игровой компьютер Mac.
Что известно об Apple Arcade?
Это стриминговий игровой сервис компании Apple, который компания представила в сентябре 2019 года. Сервис доступен и в Украине.
В играх пользователи могут использовать консоли DualShock 4 от Sony PlayStation, Microsoft Xbox Wireless Controller с Bluetooth, а также другие MFi-совместимые контроллеры.