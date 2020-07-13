Похоже, компания Apple продолжает расширять сферу деятельности. После запуска фирменного игрового сервиса Arcade компания может выпустить собственную игровую консоль.

По замыслу производителя, новинка должна стать конкурентом PlayStation и других приставок, передает Wccftech.com.

К теме Недостаточно втягивают: Apple отказалась от нескольких игр в Arcade

Что известно

Как рассказал инсайдер с ником MauriQHD, игровая консоль от Apple будет базироваться на архитектуре ARM, а не на базе процессоров x86, как у Xbox или PlayStation.

Также есть информация, что Apple самостоятельно разработает архитектуру ARM для своей игровой консоли. Вероятно, именно ею будут оснащены ноутбуки MacBook.

Также есть слухи, что яблочная компания выпустит игровой компьютер Mac.