Apple Watch являются самыми популярными умными часами в мире. Не удивительно, что компания хочет нарастить позиции на рынке нательных девайсов, выпустив более доступный вариант. Им должен стать фитнес-трекер.

И хоть информации о вероятной новинке пока очень мало, но дизайнеры уже показали, как мог бы выглядеть такой девайс, информирует 9to5mac.

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Как видно на концептуальных рендерах, фитнес-браслет по дизайну похож на Apple Watch, но получит более вытянутый корпус.

Таким образом, компании не нужно будет разрабатывать новую ОС, а лишь оптимизировать watchOS под вытянутые дисплеи.



Apple работает над фирменным фитнес-трекером

Напомним, ранее Apple зарегистрировала новый патент в Бюро патентов и товарных знаков США. По описанию – это нательное электронное устройство, которое и может быть фирменным фитнес-трекером.

Цена

Что касается стоимости, то трекер от Apple очевидно будет дороже аналогов на рынке. Эксперты предполагают, что его стоимость составит не менее 100 долларов.