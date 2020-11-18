Согласно свежему патенту, Apple рассматривает возможность использования совместно с iPhone чехла с системой пассивного охлаждения, который повысит производительность смартфона. Таким образом компания решит проблему снижения частот процессором при нагревании.

В патенте, названном как "Смарт-чехол для портативного электронного устройства", не сказано, каким образом чехол будет помогать охлаждению. Обычно пассивное охлаждение предполагает наличие радиатора, но в данном случае такое решение вряд ли может быть применено, пишет appleinsider.

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Что известно

Помимо этого в патенте Apple предлагает встроить в чехол магниты, которые будут создавать магнитное поле. Телефон будет понимать, что к нему подключен охлаждающий чехол и не будет снижать частоты при нагревании. Кроме того, Apple рассматривает возможность распознавания различных типов охлаждающих чехлов, что позволит iPhone изменять пороговую рабочую температуру в зависимости от используемого аксессуара. Также рассматривается возможность идентификации охлаждающего чехла NFC.

Apple работает над охлаждающим чехлом для iPhone / Фото appleinsider

Apple еженедельно подает много патентных заявок, однако это не означает, что все описанные в них устройства будут выпущены на рынок. Аpple уже представила серию чехлов и других аксессуаров из MagSafe, предназначенных для iPhone 12. Их идентификация осуществляется на этапе подключения к устройству и сопровождается анимацией, что демонстрирует, какой именно аксессуар подключен к телефону.