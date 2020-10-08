Компания Apple решила сделать свои iPhone еще крепче. Новая линейка iPhone 12 получит защитное стекло Gorilla Glass Victus от Corning.

Об этом свидетельствует данные издания Phone Arena. По слухам, благодаря такому покрытию, смартфон сможет пережить падение с высоты до 2 метров на грубую твердую поверхность.

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Кроме того, новое покрытие вдвое устойчивее к царапинам, чем Gorilla Glass 6.

Правда, Gorilla Glass Victus все равно можно разбить или поцарапать, поэтому Apple работает над новым защитным стеклом для iPhone.

Сверхпрочное покрытие

По данным источников, новый iPhone может получить алмазоподобное углеродное покрытие, которое будет наложено на стекло Gorilla Glass.

Пока подробностей немного. Ранее 3 крупные компании уже создали системы для покрытия стекла Gorilla Glass алмазоподобным покрытием.

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Вопрос действительно актуальный. Так, исследование SquareTrade показало, что наиболее распространенной формой повреждений смартфонов являются треснувшие экраны. За ними следуют поцарапанные дисплеи и неработающие батареи. Поэтому вполне логично, что производители пытаются сосредоточиться на укреплении корпусов и стекла.