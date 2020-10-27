Несмотря на активное продвижение аксессуара MagSafe для своих смартфонов, вскоре после начала продаж новинки Apple предупредила пользователей о некоторые неочевидные особенности фирменной зарядки. На официальном сайте бренда уже появилась инструкция, в которой перечислены условия использования устройства.

Под детальным описанием процесса подключения MagSafe к сети и смартфону Apple перечислила ряд ограничений, которых должен придерживаться владелец аксессуара, сообщает PhoneArena.

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Ограничения MagSafe

Прежде чем поместить iPhone на зарядное устройство, необходимо убедиться, что между смартфоном и зарядкой нет никаких посторонних предметов и мусора. Кроме того, пользователям рекомендуется снять с устройства чехол – в виде исключения упоминаются лишь фирменные аксессуары Apple с поддержкой MagSafe.



Apple сообщила ограничения при использовании MagSafe

Кроме того, в случае ношения пластиковых карт между чехлом и смартфоном их нужно извлечь перед зарядкой, а также снять кожаный магнитный кошелек iPhone Leather Wallet. Заодно компания предупредила, что, как и в случае с другими беспроводными зарядными устройствами, iPhone и MagSafe могут нагреваться во время зарядки.

В случае чрезмерного нагрева программное обеспечение смартфона будет останавливать процесс при наборе 80% емкости заряда и продолжать его лишь после снижения температуры.

Компания также напомнила, что при одновременном использовании MagSafe и проводного зарядного устройства iPhone будет заряжаться только через порт Lightning, а MagSafe будет отключен.