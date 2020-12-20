Представители Apple рассказали о новых AirPods Max и процессе их разработки. В частности, стало известно, что компания создала более ста прототипов наушников в различном дизайне.

Объясняют это стремлением достичь баланса между комфортом использования и качеством звучания. Команда дизайнеров Apple провела серьезные исследования, чтобы убедиться, что AirPods Max удобны в ношении и обеспечивают плотное прилегание к голове пользователей, пишет MacRumors.

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Что известно

В ходе интервью стало известно, что Apple тестировала в AirPods Max сенсорное управление, которым может похвастаться множество продуктов конкурентов. Однако, в результате управление сделали механическим, обеспечивающим лучшую тактильную отдачу.

Кроме того, футляр для наушников Smart Case, который в сети раскритиковали за необычный дизайн, созданный для максимально эффективного хранения и переноски устройства и обладает высокой прочностью.



Кейс для хранения наушников / Фото 9to5mac

Напомним, накладные беспроводные наушники премиум-класса AirPods Max были представлены Apple восьмого декабря. Несмотря на высокую стоимость в 549 долларов, устройство пользуется высоким спросом и оно уже успело оказаться в дефиците.