Компания Apple разработала очень важный аксессуар – маску для лица, которая должна защитить от COVID-19. Устройство получило название Apple Face Mask.

Как передает appleinsider.com, маска состоит из трех слоев для фильтрации частиц.

Интересно Xiaomi выпустила футуристический шлем: что это такое и как работает

Что интересного

Маска имеет большое покрытие сверху и снизу для носа и подбородка. Завязки можно регулировать, она легко надевается на уши.

Также компания также имеет прозрачный вариант маски ClearMask, которая является первой полностью прозрачной хирургической маской, одобренной FDA. Эта маска предназначена для людей с недостатками слуха, ведь они могут читать по губам.

Apple разработала маску от COVID-19: видео

Компания тщательно подбирала материалы, чтобы не забирать необходимые средства индивидуальной защиты в больницах.

Интересно, что первыми эти маски получают сотрудники компании. Apple начинает рассылать новые маски корпоративным и розничным сотрудникам в течение следующих нескольких недель.

Неизвестно, будет ли компания изготавливать эти маски для наружного применения.