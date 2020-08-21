Компания Apple еще не объявляла дату следующей осенней презентации, в ходе которой ожидается премьера линейки iPhone 12 и других новинок бренда. Впрочем, "яблочники" все же случайно "оговорились" о предстоящем мероприятии, засветив возможный день анонса на YouTube.

По данным Apple Insider, тестовая трансляция с указанием предполагаемой даты мероприятия засветилась в рекомендациях видеохостинга.

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Возможная дата презентации iPhone 12

Несмотря на то, что доступ к трансляции был оперативно ограничен, инсайдеры успели сделать скриншот – согласно опубликованному изображению, новые гаджеты компания может показать уже 10 сентября, несмотря на недавнее объявление о переносе этого события. Годом ранее в тот же день был представлен iPhone 11.

Apple может представить новые iPhone 12 уже 10 сентября

Однако источник отмечает, что дата в скриншоте соответствует четвергу, но все презентации новых iPhone обычно проводятся в начале недели, поэтому к опубликованной информации следует отнестись с долей скептицизма.

Сам производитель по традиции не комментирует утечку и не сообщает точных сроков анонса новинок. Ранее компания заявила, что релиз iPhone 12 в этом году состоится позже обычного.