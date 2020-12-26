В ноябре Apple официально сообщила о том, что все разработчики, которые заработали за год менее 1 миллиона долларов от продажи приложений и покупок в App Store, будут платить Apple 15% комиссии вместо стандартных 30%. Это правило должно было вступить в силу 1 января 2021 года, однако комиссия для разработчиков уже уменьшилась.

К разработчикам, которые подтвердили снижение комиссии, относятся Дэвид Ходж, создатель автомобильного приложении Tesla Nikola для iPhone, и Якоб Горбан, разработчик программы для редактирования фотографий ImageFramer для Mac, сообщает MacRumors.

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Как все работает

Для разработчиков, чей доход превышает 1 миллион долларов в год, как и ранее применяется стандартная комиссия Apple в размере 30%. А все те, кто в течение 2020 года заработал меньше на своих приложениях и внутренних услугах или продуктах, отныне будут платить только 15% комиссии. Это правило будет действовать до того момента, когда прибыль разработчиков не превысит миллион долларов в год, после чего для них комиссия вырастет до 30%.

Критика

Такое решение Apple вызвало критику со стороны известных компаний. Представители Spotify заявили, что изменение размера комиссии для ряда разработчиков демонстрирует, что "политика App Store произвольна и капризна", в то время как генеральный директор Epic Games Тим Суини сказал, что Apple "обманывает сообщество прикрываясь специальными предложениями".

Технический директор Basecamp Дэвид Хайнемайер Ханссон заявил, что Apple пытается "выставить жадным любого разработчика, кто честно зарабатывает более 1 миллиона долларов".