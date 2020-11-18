Компания Apple снизит комиссию в App Store с 30% до 15% для компаний с выручкой менее чем 1 миллион долларов в год. Новое правило начнет действовать с 1 января 2021 года.

Apple пошла на этот шаг в рамках поддержки малого бизнеса, сообщает CNBC. Для участия в программе App Store Small Business Program разработчикам нужно будет подать соответствующую заявку.

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App Store Small Business Program

Пока дополнительной информации о программе нет – Apple обещает опубликовать ее в декабре. К тому времени компания изучит выручку разработчиков за 2020 год и определит требования, которым должны соответствовать потенциальные участники программы.

В Apple будут учитывать выручку разработчиков за 2020 год, а впоследствии, судя по всему, за календарный год, предшествующий моменту расчета комиссии. В случае, если компания-владелец приложения преодолеет порог в 1 миллион долларов в год, она будет автоматически исключена из программы, а комиссия снова составит стандартные 30%. Позже разработчик может быть восстановлен в программе, если выручка за предыдущий календарный год снова упадет до значений менее 1 миллиона долларов.

Что говорят в Apple

В компании уверяют, что изменения коснутся подавляющего большинства разработчиков из более чем 28 миллионов издателей приложений, которые зарегистрированы на платформе. Однако их точное количество Apple не раскрывает, как и не раскрывает, какую часть доходов она потеряет из-за снижения комиссии.

Вместе с тем, по данным CNBC, App Store – одно из ключевых направлений деятельности компании, а в прошлом году выручка от платформы достигала 50 миллиардов долларов. Несмотря на это, влияние на финансовые показатели Apple может быть минимальным, поскольку с самых прибыльных приложений компания будет по-прежнему взимать стандартные 30%.

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Вопросы комиссии из App Store

Издатели игр и приложений ведут постоянную борьбу с Apple из-за слишком строгих правил площадки и высокой комиссии, как считают разработчики.

В августе 2020 года компания удалила из App Store игру Fortnite студии Epic Games за обход методов платежа магазина приложений из-за чего последняя подала на Apple в суд.



Сейчас конфликт между ними рассматривается в федеральном суде штата Калифорния. А музыкальный стриминговый сервис Spotify объявил о своих претензиях еще в 2015 году, возмутившись высокой комиссией и предложив своим пользователям отказаться от подписки через App Store.



В сентябре 2020 года Epic, Spotify, Match Group (владелец соцсети Tinder) и другие объединились в коалицию Coalition for App Fairness, надеясь таким образом повлиять на Apple и владельцев других магазинов приложений.