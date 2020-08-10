Как известно, устройства Apple больше всего ценят за качество съемки видео. Многие блогеры уверяют, что качество видеоконтента на iPhone не имеет равных среди других смартфонов.

Поэтому не удивительно, что Apple тоже делает акцент на видеосъемке, рекламируя новый флагман iPhone 11 Pro. Именно на этот смартфон сняли целый фильм. Это короткометражное кино, полностью снятое в вертикальном режиме.

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Этот короткометражный фильм получил название The Stunt Double, он длится 9 минут и рассказывает историю мирового кино.

Режиссером стал лауреат премии Оскар Дэмьен Шазелл, он известен работой над такими фильмами как "Человек на Луне", "Ла-Ла Ленд" и "Одержимость".

"Посмотрите на переосмысление классических жанров: от боевиков до немого кино, от шпионских фильмов до вестернов, модернизируя магию кино, которую мы знаем и любим", – прокомментировали ролик в Apple.

Также компания выпустила видео, на котором можно посмотреть бэкстейдж съемок. Там можно увидеть, что Шазелл использует различные функции iPhone 11 Pro.

Фильм The Stunt Double, снятый на iPhone 11 Pro: видео