Во вторник, 10 Ноября Apple представила свой первый процессор для Mac – M1 на архитектуре Arm. Сразу же после презентации первые MacBook на новом чипе появились на сайте магазина Apple.

В США и ряде других стран предзаказы стартовали уже 11 ноября, а продажи начнутся 16 ноября, сообщает 24 канал.

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Apple сняла с продаж некоторые модели MacBook

Несмотря на появление новых моделей, с продажи пока не убрали версии MacBook на чипах Intel. Но это актуально не для всех устройств. Новые MacBook Air теперь официально продаются только на M1.



Новый MacBook Air на чипе М-1

13-дюймовый MacBook Pro пока можно приобрести в том числе на процессоре Intel, но из ассортимента исчезли версии с двумя портами USB-C.

Кстати, MacBook Pro на чипе M1 пока предлагается только в версии с двумя портами USB-C. Подробнее узнать о новинках ноябрьской презентации можно в нашем материале.